台中市清水區昨（30日）發生一起死亡車禍，嘉明高中飛機修護科一年級張姓女學生在校門口通過馬路時，遭到疑似煞車失靈的公車撞斃，不少網友質疑，司機第一時間怎不按喇叭示警。對此，當時乘坐肇事公車的乘客出面表示，司機有持續長按喇叭。

據了解，此次車禍發生於30日上午7時許，一輛165號公車沿中行路三段由東向西行駛，在行經嘉明高中時，疑似公車煞車失靈，不慎撞上當時走在斑馬線上的張姓女學生，雖經緊急送醫仍傷重不治。

張父前往警局，調閱事發路口監視器畫面後難掩悲痛的說，「公車是靠妹妹的身體才停下，甚至公車還直接輾過女兒」；張父還說，女兒在這次期中考考到了第一，原本昨天到校後會進行頒獎典禮，但卻再也無法實現。

台中嘉陽高中30日上午發生公車輾斃一名高一女學生的事故，事發當時公車疑似煞車失靈，直直撞上正在過馬路的女學生，圖片可見當時有多位學生也行走在斑馬線上，目擊了是發過程。（家屬提供／陳淑娥台中傳真）

肇事司機則聲稱，該路段正值下坡，而公車遇上煞車失靈，車上還承載著將近50名乘客，為了避免更大的傷害，只能繼續向前行駛。目前警方仍在進一步調查釐清事發原因。

事件發生後，網路上不少網友對於司機說法不滿單，甚至質疑司機當下為何不按喇叭示警，痛罵司機未能做到提前警示路人的舉動。

據《ETtoday新聞雲》報導，其中一名乘坐肇事165號公車的乘客出面表示，自己當時乘坐在後門處的第三排座位，在快到嘉明高中前的路段，有聽見司機持續長按喇叭示警，並非外界所指的無聲朝學生衝去。

(中時新聞網)