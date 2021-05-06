相關單位開會協調後，宣布快捷公車可提前至9月行駛。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

國光客運將現有1813D轉型為基隆市第4條快捷公車，交通部公路總局已於3月審議通過，預計提前至9月通車，未來可直達台北市中心，行經捷運市政府站、捷運忠孝敦化站等處，解決學生及上班族通勤需求。

基隆市政府為紓緩基隆往返台北交通運輸需求量，已開通3條快捷公車路線，分別為中正信義區2088路線「基隆女中至市府轉運站」、暖暖區1088路線「暖暖至南港展覽館」、中正區1579路線「基隆市中正區至台北市中山區」，總計每月載客達31萬人次，每年達300萬以上人次搭乘。

而中山區也有許多市民需通車至台北，市府各單位一同研議，國光客運規劃將現有1813D轉型為第4條快捷公車，交通部公路總局也於3月審議通過，原訂年底開通，直到立蔡適應服務處主任林明智、國光客運總經理簡有政、國光客運董事會特別助理陳永昌昨開會協調後，宣布可提前至9月行駛。

市議員張秉鈞表示，除了能讓中山區通勤族提早搭乘外，更可因應基隆市政府於10月舉辦的城市博覽會交通需求，紓緩參觀人潮。

國光客運進一步說明，該路線將從基隆車站發車，行駛中山一、二路、中華路、文化路、復興路，停靠站包含中山區衛生所、健民接口、中華路口、公誠二村、協和里、中山區行政大樓、經國學院、德安路口和復興路101號；再利用中和路駛上國道三號高速公路，接國道一號從潭美公園下交流道。

台北端停靠站包括，潭美公園、松山高中、市府轉運站、聯合報、觀光局、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、正義郵局、台北科技大學、華山文創園區及台北車站東3門。

(中時 )