第三十屆時報金犢獎國際競賽於4月15日，來到高雄樹德科技大學展開校園分享會，樹德科大於第二十九屆時報金犢獎中榮獲銅犢獎1件、第二名2件、第三名3件及眾多入圍作品，今日在設計學院蘇中和院長的帶領下，視覺傳達設計系主任邱惠琳、動畫與遊戲設計系主任鄧樹遠、行銷管理系主任楊晴安及近300多位創意菁英共同參與盛會。

現場師生齊聚等待活動開始。(圖/時報獎執委會提供)

設計學院蘇中和院長提到：「要創造價值的前提就是，別人不願意做的我們學起來做，別人做好的，我們做得比他更卓越，這樣就有價值了。」勉勵同學在今年賽程能滿載而歸，同時也替分享會展開序幕，緊接著由執委會為今年推出的策略主題做詳細說明，主題包括：旺旺集團廣告設計獎-品牌項、產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎、保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、永和豆漿包裝設計獎、邢台城市旅遊形象設計獎、台南大天后宮媽祖廣告設計獎等十一個題目。透過這次的詳細說明，讓學生更了解如何看懂策略，做出吸晴作品。

設計學院蘇中和院長鼓勵同學創造自己的價值。(圖/時報獎執委會提供)

分享會當中【與大師面對面】主題，特別邀請了BBDO黃禾廣告營運董事何清輝進行演說，透過前兩屆的得獎作品及國際大奬作品為案例，為每一件作品做出精闢的解析，吸住現場師生的目光；活潑生動的講法從文案、畫面甚至到影片同學中的表演技法，光影變化等去做評點。並且提到：金獎不一定是最好的作品，但一定是扣分扣最少的作品，同時何老師表示：「創意不需要有邏輯，但好的創意一定要有邏輯，否則離得獎就會差了一步，很多銀獎、銅獎的作品就是差了這一步。」在點評作品中特別點到樹德科大在第十六屆時報金犢獎中奪得年度最佳金犢獎，這支影片作品以一鏡到底的方式呈現地球暖化議題，用最平實的生活角度去切入重點，畫面上沒有過多的裝飾卻一路過關斬將，高分通過所有評審心中的門檻，到現在依然讓何老師印象深刻，這也是利用觀察生活的細節投射到作品裡產生共鳴。他用這支作品嘉勉同學，打開你們的創意腦，在本屆金犢奬勇奪大獎，再為學校爭光。

BBDO黃禾廣告營運董事何清輝點評歷屆得獎作品，如何讓創意更加分。(圖/時報獎執委會提供)

本次活動由樹德科大視覺傳逹設計系、動畫與遊戲設計系、行銷管理系共同主辦，現場由系學會成員組織安排，進場井然有序，用一段表演為活動展開序幕，展現同學用心準備的成果，且在金犢三十周年系列活動「群星共創賀金犢」中，同學將金犢獎系列件的概念納入便利貼作品裡，突破便利貼限制的框架，實為創意不設限優秀示範，期許同學在今年賽程中亦能突破以往，為學校創造嘉績、為自己帶來嶄新的未來。

樹德同學便利貼創意圖3幅，一位同學利用2張便利貼紙畫出連續圖案，為金犢30周年獻上祝福。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日。

(中時新聞網)