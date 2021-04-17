57歲彭姓男子不滿妻子有感情糾紛，假意和妻子協商，卻把妻子強擄上車，還揚言要分屍妻子，所幸警方攔捕成功。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

57歲彭姓男子不滿妻子有感情糾紛，假意協商，卻將妻子強擄上車，揚言將妻子分屍。路人見狀趕快報案，桃園警方展開攔截圍捕，在桃園市議會前攔下彭男轎車，將妻子救出也逮捕彭男。彭男遭依傷害、恐嚇、妨害自由移送法辦。

據了解，彭姓男子和妻子感情不睦，他不滿妻子有感情糾紛，假意要和妻子協商離婚事宜。和妻子約在文中路某處，2人見面後卻一言不和發生衝突，越吵越烈下，彭竟把妻子強擄上車，並在車上恫嚇，說要把她載到虎頭山分屍，一路往虎頭山前進，妻子嚇得在車上大叫，也被彭男持鋸子弄傷。

幸好有路人見到妻子被彭男強壓上車，趕緊報案稱文中路發生擄人事件，並告知車牌號碼。桃園警方接獲訊息，隨即出動大批員警圍捕。彭男恰好在桃園市議會前停等紅燈，被堵在車陣中。中路、青溪派出所員警發現，先以1輛警車卡住彭男車後，避免倒車逃逸，另部警車則從外車道迴轉方式到內車道，堵在彭男車前，利用前後包夾方式，喝令彭男下車，並火速將妻子帶下車保護，當場逮捕彭男。不少民眾見狀，擔心遭到波及，趕緊駕車就跑。

彭雖稱，沒有要對妻子不利，只是想找地方冷靜和妻子談話。但妻子指證歷歷，警方詢後，將彭男依傷害、恐嚇、妨害自由移送法辦。

(中時 )