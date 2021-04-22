苗栗市謝姓慣竊居無定所，酒後見停車場有部機車鑰匙未拔，直接把機車騎走，車主報案後警方通報攔截圍捕，30分鐘內在苗栗市為公路攔捕逮獲渾身酒氣的謝嫌，經酒測遠超過法定標準值，訊後將依竊盜及公共危險罪移送偵辦，並建請地檢署聲押。

鄧姓民眾21日下午4時30分到苗栗警分局北苗派出所報案，稱機車停放醫院停車場短暫洽公，故鑰匙未拔，出來後發現機車不翼而飛。警方獲報後通報線上警網實施攔檢圍捕，半小時後在苗栗市為公路攔捕逮獲竊車的謝姓嫌犯。

警方發現謝嫌騎乘竊得機車外，還渾身酒味，經施以酒測，遠超出酒駕法定標準值，讓警方直呼「偷車就慘死了！還酒駕！」依竊盜及公共危險現行犯逮捕，移送地檢署偵辦。

苗栗警分局呼籲民眾騎車或開車，不論離開車子時間多長，在覓妥適當地點停車後，一定要將鑰匙取下並上鎖，避免因便宜行事而遭歹徒有機可趁，更切勿酒後駕車。

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(中時 )