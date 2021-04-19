時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開記者會表示，本月初發生的台鐵太魯閣號列車事故，民眾踴躍捐款超過11億，衛福部應公布善款委員會的會議紀錄，並依照《公益勸募條例》定期徵信、依指定用途使用，落實透明公開原則，化解外界疑慮。

陳椒華指出，2018年的普悠瑪列車事故，政府並未發起社會捐款，此次政府卻設置募款專戶，政府應對於何種災難事件設置專戶與否的標準提出說明。

邱顯智說，善款的監督管理委員會，目前其中的委員，有10個以上的政府部會單位代表，不僅還缺少災民代表，在社會公正人士的部分，也只有5位學者專家，實在不足。

邱顯智建議，衛福部應該廣納專業人員的意見，增邀醫學、臨床心理、諮商心理、社工等相關領域公協學會代表，將有助於之後心理治療與重建工作的安排與執行，也可以幫助整合專業人力與資源，確保受難家屬獲得即時、充分與專業的協助。

王婉諭表示，衛福部預計以「1戶1社工」的陪伴方式提供受難者服務，然而受難者的戶籍地以台東、新北及台北佔多數，這種方式是否將讓原先地方社工人力已相當缺乏的狀況更加嚴峻，衛福部應該儘速與地方政府確認相關人力與資格是否足夠。

有關善款使用，王婉諭指出，衛福部在1日之內決策大逆轉，改變原先強調的「專業規畫」，改成全額撥付。但未說明清楚的是，這樣依照捐款總金額多寡直接分配，而非依照家戶需求的作法，與原先藉由「1戶1社工」了解各家戶需求的做法，實在是有所矛盾。

王婉諭說，衛福部應去了解罹難者遺屬及傷者的需求，舉例而言，究竟有多少受難者為家庭主要經濟來源？家庭背後又有多少受扶養人失去照顧，其中有多少為未成年人、高齡者或身心障礙者，因而有更多特殊的照顧需求？

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(中時 )