中央流行疫情指揮中持續擴大AZ疫苗接種對象，基隆施打率不到1成，中央日前宣布，開放民眾預約自費接種，現階段僅有基隆醫院提供服務，今早10點已開放網路、電話掛號，施打時間為每周一至五，下午1點半至3點，不到5小時，預約人數已破百。

基隆市衛生局表示，指揮中心列出10大類優先接種對象，第1類醫事人員3月22日開始接種，並陸續開放到第4類，總計約1萬人，統計至16日止僅400人接種，施打率不到1成，多數民眾仍在觀望。

指揮中心今天開放有工作、留學、就醫等需求民眾預約自費接種，衛生局指出，目前只有基隆醫院提供預約，並於早上10點開放民眾上網或電話掛號，從21日開始施打，未來接種時間為每周一至五，下午1點半至3點，接種費用統一每人550元，包含掛號費、診察費和注射費。

基隆部立醫院說，自從指揮中心發布消息後，從上禮拜五開始，就陸續有民眾打電話詢問，相當踴躍，今天開放不到5小時，已有120人預約，中央也採取信任態度，民眾只要意願書上填寫出國目的即可，未來每周五會開放下周預約時間。

衛生局進一步說明，現階段只開放部立醫院讓自費民眾預約施打，未來施打對象若全面開放，接種人數增加到醫院無法負荷時，會逐步開放醫療院所為公費對象服務，目前已陸續和18間醫療院所簽約，檢視診所內的冷運冷藏設備等措施，未來若有需要會採逐步開放，避免疫苗浪費，以保存品質為優先，並持續遵循中央指揮中心指示。

(中時 )