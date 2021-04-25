伊拉克內政部今天宣布，首都巴格達專門收治2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者的哈蒂柏醫院昨夜發生的大火，已釀82 人死亡110人受傷。事件引發民眾憤怒要求官員下台。

法新社報導，哈蒂柏（Ibn al-Khatib）醫院昨天深夜先是傳出一聲爆炸，隨後冒出大火，火勢迅速擴散至數個樓層。火災結束後不久便傳出至少有23人喪生。

醫界消息人士透露，爆炸原因是院內「氧氣筒儲藏出錯」。當時加護病房共住有30名COVID-19重症患者，床邊還共有數十名親屬陪伴。

伊拉克民防單位指出，哈蒂柏醫院「並無消防系統，且裝飾天花板造成大火擴散至高度易燃物」。「大多數遇難者是因必須搬離（病房）被拔掉呼吸器而死亡，其他人則因濃煙窒息而死。」

伊拉克人權委員會（Human Rights Commission）委員巴雅提（Ali Bayati）稍早在推特發文表示：「哈蒂柏醫院火災釀成的死亡人數為58人，其中28人原接上呼吸器治療。」

社群媒體上流傳的影片顯示，消防員奮力撲救火勢，病患和親屬試圖逃出醫院大樓。35歲的艾密爾（Amir ）告訴法新社：「救出傷者的是民眾。」他還說自己「千鈞一髮」救出住院的兄弟。

截至21日，伊拉克累計感染人數已突破百萬，居阿拉伯國家之首；累計死亡病例也已超過1萬5000例。而伊拉克的醫院因數十年來戰事和缺乏投資而老舊不堪，藥品和病床皆短缺。

這起火災在伊拉克社群媒體上引發群情激憤，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Khademi）今天呼應總統沙雷（Barham Saleh）和國會議長哈布西（Mohammed al-Halbousi），要求對起火原因展開調查，並要求「24小時內」有結果。他並宣告全國哀悼3天。

(中央社)