華航機師感染風暴擴大，今天又新增3名諾富特飯店員工確診。感染科權威，台大兒童醫院院長黃立民表示，從目前已知感染者血清調查陽性來看，整起感染至少已經為期2到3個月，病毒早已經進入社區，現在只能靠最後一道防線，也就是醫護提高警覺，對於有症狀、去過桃園者都主動採檢，同時醫護人員更要加強自我防護，以避免這波社區感染進入醫院，釀成院內感染，重演部立桃園醫院事件。

華航機師染疫風暴今天邁入第11天，今天新增三名諾富特飯店員工確診，至今累績有10名機師、5名家屬，以及4名機場飯店員工，共19人確診。同時新增2名抗體陽性個案，目前共9人機師及其家屬抗體陽性，表示曾經感染過。

黃立民表示，從目前已知感染者血清調查陽性來看，整起感染至少已經為期2到3個月，病毒早已經進入社區。(圖／本報資料照)

黃立民表示，從機師血清調查結果撈出多名抗體陽性者，尤其是IgM陰性、IgG陽性可知，因為感染者的IgM抗體通常一到兩個月才會消失變成陰性來看，病毒早在二到三個月前就已經開始有了第一波感染，而至今已經算不清到底是第幾波，這有待所有員工與機師家屬都做血清抗體才能較清楚。

黃立民表示，包含今天出現的飯店確診者，早就已經走入社區了，現在難以評估對社區的影響，他建議指揮中心除了血清調查能做盡量做外，守在防疫最後一道防線的醫護人員一定要提高警覺，對於有症狀者一定要篩檢，否則沒守好，恐怕就會重演部立桃園醫院院內感染案。

民眾若有症狀，在告知「旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚」等TOCC資料，也應主動說明曾去過桃園，以增加醫護警覺。

黃立民也建議，需要觀察到五月中旬，若屆時都沒有再出現多名感染者，應該就是安全。

(中時 )