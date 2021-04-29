證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

桃園市長鄭文燦今(29日)證實華航防疫旅館「諾富特飯店」有主管確診，且足跡遍布一、二館，指揮中心也緊急清空飯店，400多人移動至檢疫所。對此前台大感染科醫師林氏璧表示答案出爐，「就是防疫旅館群聚感染」，更嘆這關真的難過了。

陳時中指出，案1120的房務主管為40多歲男性，本月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，往後一個禮拜內三次就診，但病況一直沒有好轉，27日在醫院被診斷出肺炎，於今天確診，由於該病例為重症患者，目前於ICU治療中。此外還有3名飯店員工出現發燒情形。

對此前台大感染科醫師林氏璧也在臉書PO文，表示答案應該是出來了，不僅華航機師多半是本土感染，而且是防疫旅館群聚感染，也許並非全部，但這是目前最合理的解釋。林氏璧說，彼此間到底如何傳染還不確定，除了人傳人外，環境感染，間接接觸傳染都有可能，必須積極調查。

林氏璧表示，除了房務主管這一例外，還有愛跳舞的案1112「舞棍阿伯」，也留下了豐富的足跡，他直言這關真的難過了，自己好久沒有頭皮發麻了，更說這一次的危機可能不下於上次的部立桃園醫院群聚感染，又是整個北部要繃緊神經的時刻。

#華航機師近日案例疑是防疫旅館群聚感染？ #桃園諾富特機場飯店清空消毒 案1120是40多歲男性，職業是桃園諾富特機場飯店防疫旅館房務主管，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及... 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2021年4月29日 星期四

(中時新聞網)