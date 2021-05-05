華航、諾富特飯店群聚案延燒，昨新增的案1153華航機師和案1154空服員，4月29日曾光顧台北市松山區HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，巧合的是酒吧昨天中午才在臉書發書分享諾富特染疫女主管女兒案1136的足跡，並表示與案1136足跡重疊的人不要來店裡，請去別的店，豈知下午就接獲曾有確診者到訪的消息，消息曝光，網友留言「店家根本先知」。
位於北市松山區的HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，昨（4）日中午在臉書粉專提醒，若有與案1136足跡重疊的民眾，請注意一下身體狀況，並且與相關檢疫單位聯絡，不要亂跑，「尤其是來找我，你去別間，好嗎？」文末更開玩笑「如果跑來，抓起來先打一頓」。
未料，下午指揮中心公布新增2名確診個案，案1153的華航機師和案1154的華航空服員，兩人於4月29日凌晨曾出入松山區HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，讓該酒吧一次中兩個。
飛鏢運動酒吧在接獲消息後，昨天晚間再度於臉書發文，「我們在這幾天全面配合相關單位篩檢調查，並全面消毒，暫不營業，感謝各界關心。」
不少網友在酒吧的貼文下方留言，「店家神預言？」、「店家是先知？」、「應該早就通知店家了，如果沒有的話那也太恐怖」、「應該是先接到通知才貼文吧！祝福老闆」、「快把機師抓起來打一頓」、「酒吧裡沒戴口罩的都小心了」、「阿北真的出事了」、「天啊！才發文沒多久，就接到噩耗，希望當天的人都平安」。
(中時新聞網)
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