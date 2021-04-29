德國多家媒體報導，首都柏林附近一家醫院今晚發生命案，造成4死1重傷，警方已逮捕一名51歲女性嫌犯。

路透社引述報導說，警方晚間抵達奧柏林醫院（Oberlin Clinic）。警方發言人表示，這是「暴力致死」案件，還說這名51歲婦女是主嫌。

這起事件發生在布蘭登堡邦（Brandenburg）首府波茨坦（Potsdam）；布蘭登堡邦環繞著整個柏林。根據官網，奧柏林醫院是整形外科專門醫院，約有160張病床和300名職員。

目前不清楚死者是否為醫院病患，也無犯案動機相關訊息。布蘭登堡邦警方尚未回應路透社尋求置評的電郵。

美聯社報導，布蘭登堡邦警方發言人表示，警方是在晚間將近9時接獲通報後趕赴現場。

「波茨坦最新消息報」（Potsdamer Neueste Nachrichten）提到，死者是醫院病患，而遭逮捕的婦女是員工。

(中央社)