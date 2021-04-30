桃園市長鄭文燦30日到桃園市議會進行市政總質詢，他說，目前將採4點防疫，包含八大室內場所強制戴口罩、室內實名制落實、大型活動限制人數、保持社交距離。也會根據最新華航疫情，提升社區防疫等級。

市議員涂權吉關心華航機師確診事件，市府有無相關對策？鄭文燦說，要做高標準的防疫對策，任何可能的破口都要想辦法圍堵，環節也不能遺漏。目前包含飯店淨空、衛福部桃園醫院進駐華航園區、染疫者家人上課的學校停課、未公布的足跡點消毒、該做的措施一項都不能少。

鄭文燦也說，將採取4點防疫，第1是八大室內場所強制戴口罩，並要嚴格執行，也會稽查，希望市民配合。第2是室內實名制一律落實，還要量測體溫、酒精消毒。另外因母親節是活動最頻繁時間，大型活動單場單次要嚴守室內500人、戶外1000人規範，預計5月底看疫情狀況檢討。最後是希望市民維持社交距離，經常量測體溫，避免出入人流複雜的地方，會請衛生局、市府各單位，根據最新疫情進行防疫等級提升。

鄭文燦又說，華航機師確診事件，我們要做高標準的防疫對策，任何可能的破口，都要想辦法圍堵，任何的環節，都不能遺漏，像是飯店淨空，華航園區部桃進駐，染疫家人學校、停課，有的足跡沒公布，也會消毒，舞廳停止營業消毒，該做的措施，一項都不能少。

鄭文燦說，有些活動可以延到暑假，有些可以縮小規模，雖然華航機師確診疫情有擴大，但以嚴謹防疫的立場，每個程序、步驟防護好，疫情一定在可控的範圍，不過以過去桃醫經驗，不可能一天就收斂，一定會有個案產生，他請衛生局足跡一定要徹底調查，以舞廳阿伯為例，他了解第二輪疫調隔離到200多位，如果還有要增加，還是要增加。

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(中時 )