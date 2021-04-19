宜蘭縣消防局今天（19日）下午1時許接獲民眾通報，指有2名釣客在頭城鎮烏石港一字堤落海，所幸2名釣客都有穿著救生衣，鄰近的漁船將2人救起，其中1人無礙，另有1名釣客經消防局送醫後已恢復意識。
宜蘭縣消防局表示，下午1時5分獲報後，消防局出動頭城、特種消防分隊前往現場救援，不久報案民眾稱落海釣客已由鄰近漁船救起，並送往烏石港安檢所上岸。
林姓男釣客意識清楚，拒絕送醫，駱姓男釣客送往礁溪杏和醫院，到院後恢復意識，消防局指出，2名釣客可能是因為長浪襲來而落海。
(中時 )
宜蘭縣消防局今天（19日）下午1時許接獲民眾通報，指有2名釣客在頭城鎮烏石港一字堤落海，所幸2名釣客都有穿著救生衣，鄰近的漁船將2人救起，其中1人無礙，另有1名釣客經消防局送醫後已恢復意識。
宜蘭縣消防局表示，下午1時5分獲報後，消防局出動頭城、特種消防分隊前往現場救援，不久報案民眾稱落海釣客已由鄰近漁船救起，並送往烏石港安檢所上岸。
林姓男釣客意識清楚，拒絕送醫，駱姓男釣客送往礁溪杏和醫院，到院後恢復意識，消防局指出，2名釣客可能是因為長浪襲來而落海。
(中時 )
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