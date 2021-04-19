由27國外長參與的歐盟外交事務委員會19日通過「歐盟印太合作戰略」，在法國、德國和荷蘭的大力推動下，以促進印太地區的多邊主義、和平與穩定與海事安全，並提出雄心勃勃的連通性和可持續發展標準，這項戰略將成為法國在2022年上半年擔任歐盟輪值主席國期間的優先事項之一，此一時間也正是歐盟將與中國正式確認《歐中投資協議》的關鍵時刻。

據《法國廣播公司》(RFI)報導，歐盟理事會通過聲明表示，「理事會批准了關於歐盟在印太地區合作戰略的結論，表明歐盟打算在這個對自身利益具有首要戰略意義的地區，加強其戰略重點、存在和行動。目的是在該地區挑戰和緊張局勢不斷加劇的情況下，促進地區穩定、安全、繁榮和可持續發展。」

聲明稱，「歐盟對從非洲東海岸到太平洋島國的印太地區的新承諾將有一個長期的重點，並將以維護民主、人權、法治和尊重國際法為基礎。」

聲明指出，印太地區情勢引發激烈的地緣政治競爭，加劇了貿易和供應鏈以及技術、政治和安全領域的緊張局勢，人權也受到了挑戰。事態發展已逐漸威脅到各地區的穩定和安全，直接影響到歐盟的利益。

因此，聲明說，歐盟將着眼於促進基於規則的國際秩序、公平的競爭環境以及開放和公平的貿易和投資環境、互惠、加強復原力、應對氣候變化和支持與歐盟的聯繫，充分遵守國際法的自由和開放的海上供應路線至關重要，歐盟同時也期待與其在印太地區的夥伴就這些共同關心的問題進行合作。

聲明稱，歐盟將繼續在安全和防衛領域發展夥伴關係，包括海事安全、惡意網絡活動、虛假信息、新興技術、恐怖主義和有組織犯罪等問題，並與區域夥伴共同努力減輕新冠疫情大流行對經濟和人類的影響，努力確保包容性和可持續的社會經濟復蘇。理事會責成（ 歐盟外交與安全政策）高級代表和歐盟委員會在2021年9月之前提出一份關於在印太地區合作的聯合公報。

一些外交官們向政治新聞網站《Politico》表示，歐盟27國此前在印太戰略問題上很難達成一致，因為許多國家不想危及與中國的重要貿易利益。一位外交人士說，在完成這份文件的過程中，很多國家官員們不願意被視為持反華立場，但至少現在已達成一致意見。

報導說，文件最後的重點是合作而不是對抗，因此以「歐盟印太『合作』戰略」為標題。要讓27個成員國都加入進來，當然要注重合作和包容，不可能像美國或澳大利亞那樣強硬。但該文件在很大程度上反映了美國在印太地區的一些戰略規畫，特別是「自由開放」的海上補給線、安全和貿易多元化方面。

(中時新聞網)