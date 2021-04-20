勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷20日表示，隨著中國大陸國家稅務總局金稅四期及多部門共享訊息機制的實施，已徹底打破以往的資訊壁壘情況，稅務機關將透過其他部門掌握資料，例如海關進口完稅價格、社保異常申報、資金異常收支等，間接提高了納稅人違法的成本，台商應留意。

中國大陸國家稅務總局日前發布《稅務稽查案件辦理程序規定（徵求意見稿）》公開徵求意見至今年5月9日，為根據2009年底《稅務稽查工作規程》進行修改，除了刪除22條、新增5條及修改46條之外，也將稅務稽查辦理程序拉高到部門規章的稅法層級。

徐曉婷提醒台商，大陸稅局未來稅務稽查執法將緊密結合金稅四期走向法治化、規範化，除了違法行為容易快速被發現之外，在共享訊息機制下，違法訊息恐影響其他部門的資質級別，建議企業應對實應掌握「合規入帳」與「合規申報」二大最佳策略。 大陸國家稅務總局《徵求意見稿》共分六章（總則、選案、檢查、審理、執行、附則）63條，包括明確稅務稽查案件辦理應當進行全程記錄；調查取證時，不得違反法定程序、不得侵害他人合法權益、不得以利誘、欺詐、脅迫、暴力等手段獲取證據等，明確排除非法證據。

另外，大陸也細化保障行政相對人知情權和陳述申辯權的相關規定；若被執行人有經濟困難，可向稽查局提出申請，經批准後，可以暫緩或者分期繳納。

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