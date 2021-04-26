氣候緊急已是現在進行式，氣候變遷正全面性衝擊人類生活，「能源轉型推動聯盟」表示，相關氣候調適與減緩措施絕不能只靠中央，國際上也紛紛可見有許多城市提出比國家更積極、更具野心的氣候目標，例如地方政府訂定中長期減碳目標、編列足夠的自籌預算、加速推動運具電動化等。

能轉盟今(26)日召開記者會指出，世界地球日蔡英文總統在臉書上做出「2050淨零碳排是世界的目標，也是台灣的目標」的宣示，但要達到淨零碳排的目標絕不能光靠中央，也需要地方共同協力才有機會達到。

綠色和平專案主任張皪心表示，若未來氣候變遷沒有得到緩解，將帶給台灣各更多的挑戰，全台22縣市所提出的「溫室氣體減量執行方案」中，高達15個縣市並未設定量化的中長期減碳目標，即使有訂出具體目標的地方政府，其目標也欠缺積極度，僅遵循中央2015年所定下的2030年減量20％、2050年減量50％目標。

張皪心指出，地方政府應明確盤點轄內溫室氣體排放量，訂出具體可行的長期減碳目標及策略，並定期公布執行成果及滾動調整，以更積極的行動為人民把關。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚指出，目前各地方政府的能源與氣候治理相關業務缺乏有效整合，建議地方政府應成立類似「氣候會報」的治理架構，由地方首長統籌各局處，訂定該縣市之減量與調適目標、規劃整體性的能源與氣候相關政策，並編列氣候預算用於氣候變遷的減緩與調適。

地球公民基金會研究員楊書容表示，運輸部門排碳佔全國12.4％，為第4大排碳部門，根據2018年交通部的自用小客車、機車使用狀況調查報告，分別有43％、59％的汽機車使用是為了通勤，相較於2年前的調查結果是攀升的。

至於如何移轉私有運具使用至公共運輸減少空污碳排，中央雖能提供輔導及補助，但地方政府的角色還是非常吃重，地方政府應該加速推動運具電動化。

能轉盟今日除了提出地方氣候治理的訴求，也公布響應訴求的跨黨派地方議員以及政黨名單，目前已有44位跨黨派的地方議員連署支持。

(中時 )