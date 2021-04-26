股東會旺季將至，委託書價購傳聞再起。集保結算所表示，價購委託書屬違法行為，投資人可透過檢舉專線電話(02)2547-3733或電子郵件信箱[email protected]，提供具體事證向集保檢舉，經查證屬實且經主管機關處分確定後，將給予檢舉獎金最高10萬元。

股東會旺季期間，常有委託書徵求人及徵求業者以公告、廣告、電話及拜訪等方式，向股東徵求委託書，代替股東在股東會行使各項議案權利。日前媒體報導指出，依據委託書通路商傳聞，某家公司股東會委託書1張行情多少錢等訊息。

集保稽核室經理陳子碇指出，集保多年來查核委託書徵求事務，向來將價購委託書列為查核重點。徵求業者向股東徵求委託書，僅能轉交公司當次股東會紀念品給股東，以金錢或其他利益取得，就是價購委託書的違法行為。

陳子碇表示，集保今年已對委託書通路商所屬徵求人員辦理教育訓練、重申相關規定，並對通路商在全國各地徵求場所，著手加強查核委託書徵求作業，若經查核發現有違法事證，將報請主管機關依證交法處以罰鍰。

陳子碇指出，投資人若發現以金錢或其他利益向股東價購委託書的違法行為，可提供具體事證向集保結算所檢舉，如哪家收取委託書的通路商或證券商場所、哪個人拿金錢或用其他利益向股東收取委託書等事證。

(時報資訊)