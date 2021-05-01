新北市動保處今辦理清山行動，掃除獸鋏與山豬吊。（新北市動保處提供）

新北市動保處今辦理清山行動，掃除獸鋏與山豬吊。（新北市動保處提供）

新北市動保處今（1）日辦理雷霆行動大會師，號召當地民眾、志工、動保團體、公所、動保警察、山友等百餘人，在新店、三芝、瑞芳、平溪、雙溪、板橋、五股等地9個通報熱點，同步進行清山行動，共同掃蕩獸鋏與山豬吊。

動保處今早起會同台灣動物保護行政監督聯盟、號召網路志工、公所、派出所等單位在平溪轄區辦理「雷霆巡守行動」全面掃蕩獸鋏、山豬吊，沿街向農民宣導禁用捕獸鋏、山豬吊。

台灣巴克動物懷善救援協會、金汪汪流浪動物家園也分別在三芝、瑞芳同步進行掃蕩，各路線巡守隊由山友擔任領隊，帶領遠從外縣市過來志工、動保團體等單位走向山區，使用金屬探測器搜尋，有效偵測捕獸鋏，不僅提升準確性也減少工作人員探索時效，以及增加人身安全，稽查搜尋陷阱並清除。

動保處表示，不僅要掃蕩違法設置獸鋏、山豬吊、鳥網、鼠籠等陷阱，同時稽查五金行店家及水電行，不可製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，同時要求電商平台嚴格把關勿違法販售此類商品，藉由此次掃蕩行動，呼籲全民重視，共同掃蕩違法陷阱。

動保處指出，透過新雷霆行動巡守隊，定期巡山活動，建立通報機制減少犬貓、野生動物遭獸鋏、山豬吊傷害案件，讓新北市動物能「安居樂業」。民眾如發現有人違法使用，可通報動保處24小時動物保護專線02-29596353派員前往，如查獲行為人違規屬實，通報民眾可獲得罰鍰50％檢舉獎金。

(中時 )