新北保大送女性同仁康乃馨和口罩。（新北市保安警察大隊提供）

為了感謝媽媽們的辛勞付出與偉大奉獻，母親節前夕，新北市保安警察大隊今（7）日特別準備康乃馨及美麗花色的口罩，由大隊長陳保緒親自送給當媽媽的同仁，祝福她們母親節快樂。

女性員警身兼家庭與警察工作，平日除了堅守警察工作外，勤餘還要照顧家庭與養育兒女，充分展現職業婦女溫柔與堅強的一面，付出與奉獻精神令人感動。波麗士媽媽們見禮物是實用的口罩，直呼好貼心。

(中時 )