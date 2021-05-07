波麗士母親節快樂 新北保大送女同仁康乃馨、口罩 17:212021/05/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北保大送女性同仁康乃馨和口罩。（新北市保安警察大隊提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北保大送女性同仁康乃馨和口罩。（新北市保安警察大隊提供） 為了感謝媽媽們的辛勞付出與偉大奉獻，母親節前夕，新北市保安警察大隊今（7）日特別準備康乃馨及美麗花色的口罩，由大隊長陳保緒親自送給當媽媽的同仁，祝福她們母親節快樂。 女性員警身兼家庭與警察工作，平日除了堅守警察工作外，勤餘還要照顧家庭與養育兒女，充分展現職業婦女溫柔與堅強的一面，付出與奉獻精神令人感動。波麗士媽媽們見禮物是實用的口罩，直呼好貼心。 新北警局票選母親節禮物 贈女性同仁 「鋼鐵女警」母親節快樂 淡水分局長贈康乃馨、蛋糕祝福 (中時 ) #口罩 #波麗士 #母親節快樂 #警察工作 #康乃馨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美食慶佳節 警局裏外都飄香 13:362021/05/07 寶島 台中市警四分局祝福波麗士媽咪 「馨」想事成 12:212021/05/07 寶島 台北電影節公布世界級焦點影人 推雙新作亞洲首映 16:132021/05/07 娛樂 警察媽媽真辛苦 南港分局長讓女警好有「面子」 16:112021/05/07 寶島 柯文哲：防疫賭運氣 缺專家背書 04:102021/05/07 焦點要聞 陸港觀盤－人口紅利＋政策支持 A股展望佳 04:102021/05/07 全球財經 白色巨塔母親節 志工獻花大喊媽媽我愛你 10:362021/05/07 寶島 信義房屋母親節活動開跑 康乃馨香皂花免費送 16:182021/05/07 財經 職場》母親節快樂！明新科大鮮花快閃祝賀 屏科大限定明信片傳愛 17:512021/05/06 生活 獨／盼成母親心中的驕傲 玻璃娃娃淚崩：不想當廢人 16:442021/05/07 生活 桃市長贈警沐浴禮盒 祝福媽媽母親節快樂 16:082021/05/07 寶島 寶島熱門新聞 76歲阿嬤住漏水屋、顧癱兒 每天靠1便當維生 - 寶島 大鵬部長領退輔會主管住校交流 馮世寬：像回到學生時代 - 寶島 東港大鵬灣登上國際舞台 鵬村溼地「造物手」奪雙國際設計大獎 - 寶島 復育野生遠海梭子蟹 金門再放流蟹苗15萬尾 - 寶島 五股國中學子背大水壺 攻觀音山硬漢嶺學「奉茶」 - 新北市 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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