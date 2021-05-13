方文琳、柯淑勤在宏願大千世界找到心靈平靜。（宏願大千世界提供）

方文琳、柯淑勤跟著釋本藏師父學捏陶。（宏願大千世界提供）

方文琳、柯淑勤在宏願大千世界找到心靈平靜。（宏願大千世界提供）

方文琳、柯淑勤與釋本藏師父一起出書所得全數幫助單親媽媽。（宏願大千世界提供）

柯淑勤最愛這尊唐朝的觀音佛像。（林淑娟攝）

柯淑勤在宏願大千世界找到心靈平靜。（林淑娟攝）

金鐘視后柯淑勤跟隨好友方文琳的腳步，與宏願大千世界創辦人釋本藏師父一起出版結合影像與文字的新書《琳聽覺者的聲音》，售書所得將全數捐給低收入戶的單親媽媽。柯淑勤12日受訪時大表贊同地說，捐給單親媽媽很好，「我與文琳兩個都是單親媽媽，很能體會下個月水費瓦斯費不知道在哪裡的感覺」，接戲太有原則、不上通告、不接代言的她說：「演員一集才多少錢？現在的錢都要用來預防下個月沒收入。」坦言這個月底她在《我願意》的戲殺青後，下個月就失業，暫時不知道下個工作在哪裡。

她坦言自己也常會擔心沒收入怎麼辦，曾有一年完全沒工作、沒收入，當時小孩還小，面臨斷炊讓她真的不知道該怎麼辦，幸好後來剛好去接拍了三立八點檔，每天都能有收入進帳，才解了燃眉之急。當時因為太感同身受，她自己度過難關後，還找上社區總幹事詢問附近有沒有單親媽媽需要幫助，她想要直接匯款，後來總幹事幫她輾轉找到三重有一位帶著三個小孩的單親媽媽，她就匯了一筆錢給對方，「我當時沒有很多錢，但我已經夠用，可是還有很多跟我一樣的單親媽媽，他們可能過得很沒有未來、很需要幫忙」。

但正向思考的她說，自己反而常常因為「沒有未來」，更珍惜當下，總是先努力過好這個月，剛好自己物質慾望不高，兩個孩子也是，生活過得很簡單，「自從孩子的爸爸離開後，我們反而更快樂」。也正因為經常不知道下個月收入在哪，她反而很珍惜每一個工作的時候、工作狀態，以及與任何人的表演，「這是我繼續能活得滿開心的方式」。

雖然算是貧窮視后，不過刀子口豆腐心的她每當看到人家有需要總是二話不說打開錢包，她曾直擊一台拖吊車正在準備拖吊一台黑貓宅配的車，她愈想愈不爽又開車折回，竟然看到司機下車後當場下跪、且哭到滿臉鼻涕，看得非常難過的她拿出錢包裡僅剩的3000元要給司機化解僵局、勸他讓警察好做事，雖遭對方婉拒，但幾天後竟有演藝圈內人傳訊問她此事，顯然好事傳千里。她坦言自己偶爾很愛管閒事，看到不平的事就會忍不住衝出去，自嘲「我有一天應該會被打吧」。

收入不多的她表示，收入多少就看老天爺，又不能逼經紀人找工作，因為是她自己這個不演、那個節目不上，又不接代言。對於接戲的諸多堅持，她解釋，以前年輕時還有能力，常常因為圈內人一句「幫幫忙」就跳出來幫忙， 「但我有哪條命可以一直幫忙，從年輕時到現在，遇到困難時沒有人會說我來幫幫你」。她感嘆，10年過去了，這個圈子還是常在講「幫幫忙」，以前的她不會拒絕是因為無所謂、也沒有壓力，「但如果這場戲對你來說很重要，那就更需要尊重這個角色！ 」

雖然兩個孩子都已拉拔長大，可自力更生，她不諱言現在還是有經濟壓力， 「我才要開始存我自己的老本，為了我接下來要過的日子不要變成他們的負擔」，她還計畫將來沒工作要到台東租個面海的房子過簡單生活，「昨天吳洛纓（《我願意》導演）問我如果離開這圈子要做什麼，她說她想當女工，我說我想去當民宿房務，因為把演員身份拿掉，我什麼都不會，只能靠勞力。結果被笑應該沒有民宿敢用我吧，因為我可能會跟客人吵架！」

釋本藏師父說，方文琳當初是因為父母煩惱她單身，於是走進大千世界，等於「嫁」到這裡，接著去年帶著學佛法的柯淑勤來，「佛法是個方向，來這裡學茶道、插花、供佛，教人慢活」，柯淑勤說，她一開始以為是廟有點抗拒，一來到這裡發現都是她喜愛的藝術品、古玩就迷上了。單身許久的她沒有想要再找個伴，「伴可以，但不要說我們結婚吧！曾經有過幹嘛再來一次，很無聊」，而且有人群恐懼症的她也不太出門、不喜歡與人互動，不太容易遇到對象。

(中時 )