民眾拖著行李直接跨越車道，與行駛中的大客車擦身而過，險象環生。（盧金足攝）

台中市府表示，除已要求客運駕駛進入轉運中心時務必減速，將持續優化並增設動線引導告示牌。（盧金足攝）

台中市議員江肇國7日批評台中火車站前的公車轉運站動線不良，且環境髒亂，經實地勘查後，一樓的公車站月台未設行人穿越道，民眾常為趕車直接跨越車道，險象環生，啟用2年多的火車站廣場地板到處都是口香糖殘渣，台中市門面，基本安全及整潔都看不到。交通局說，要求客運駕駛進入轉運中心時務必減速，持續優化並增設動線引導告示牌，要求維護廠商加強巡查並增加清潔頻率，維護市容景觀。

江肇國至火車站實地勘察發現，台中火車站一樓的公車站月台間彼此沒有行人穿越道相連，民眾到達月台後如果想改到其他月台，必須重新爬回二樓後再次下樓，相當不方便，還見民眾拖著行李直接跨越車道，與行駛中的大客車擦身而過，險象環生。

江肇國指出，台中火車站日均進出超過5萬3千人次，是捷運高鐵台中站的5倍，2年前就不斷要求市府加強火車站周邊的行人動線標示，並且增派人力來指引旅客出站，避免旅客因標示不明而置身險境。

他質疑，市府無改善行動，至今動線依舊混亂，「盧市長先前一再強調安全是捷運通車的唯一條件，難道對於在火車站轉乘的旅客來說，安全就不必要了嗎？」江肇國強調，台中火車站的環境維護分別由台鐵局及市府養工處等不同單位負責，而其中屬市府權責的車站廣場及2樓大平台，地板髒污隨處可見，甚至還有許多口香糖的殘渣。

「母親節快到了，外地返鄉的遊子們看到如此景象心裡做何感想」，江肇國呼籲市府不要成天只顧著動工剪綵，忽視市民最基本也最迫切的需求，應立刻著手改善，還給市民一個安全、整潔的轉乘空間。

對此，交通局表示，考量台中轉運中心一樓空間有限，若開放民眾穿越各月台恐易因視線死角導致安全疑慮，為維護行車及行人安全，各公車候車月台皆有設置樓梯與電梯可供民眾經2樓大平台步行至其它候車月台，並張貼路線引導資訊及設置公車到站資訊LED，方便民眾查詢。

台中轉運中心與國光客運台中轉運站間的行人通行動線，交通局已於靠近新民街的臨停下客區旁設置人行通道，轉乘國道客運的民眾可由二樓大平台循目前的計程車排班區步行動線，由大平台新民街側電梯或樓梯至1樓，即可經由人行通道前往國光客運台中轉運站。

市府除已要求客運駕駛進入轉運中心時務必減速，也將持續優化並增設動線引導告示牌；另有關台中轉運中心環境整潔問題，市府已要求維護廠商加強巡查並增加清潔頻率，維護市容景觀。

(中時 )