位於宜蘭市文昌街的默默書店，是一家不賣書的書店，店裡陳列有動保、文學等書籍。（李忠一攝）

曾任公職20餘年，選過宜蘭市民代表、擔任過陳歐珀立委服務處主任的康仕楷，因長期關注流浪動物等議題，決定回歸本心，在宜蘭市文昌街開設名為「默默書店」的友善書店，書店不賣書，而是提供動保、宜蘭文學與歷史的書籍免費借閱，盼能透過文字的力量讓生命教育向下扎根。

康仕楷曾在森林保育處擔任公職，2018年他決定從政，參選宜蘭市民代表，雖然落選，但他說，當時很多人問他，為什麼捨棄公職參加一場不可能贏的選舉，他認為選舉不是只有輸跟贏，而是透過實際行動宣導理念。

康仕楷長期關注流浪動物議題，敗選後仍參與演講、救援流浪動物等工作，期間陳歐珀延攬他擔任特助、服務處主任，並推動禁用捕獸鋏，但他坦言，流浪動物是永遠救不完，救援跟結紮都是後端的工作，應該以生命教育為主，徹底解決流浪動物的問題。

辭去服務處主任工作後，康仕楷計畫開家友善書店，由於他養的7隻狗有3隻是黑的，認為「黑犬為默」，遂以「默默」一詞為書店命名，雖然難以營利，但他笑說，社會有些事情，是需要傻瓜來做點事。

在尋找店面的過程中，康仕楷透露，當時他找過三星鄉、羅東鎮等地，因租金貴又找不到合適的店面，醫師黃建財得知他的理念，也深受感動，決定無償提供並整修空間作為店面，「黃醫師也當了一次傻子。」

他說，美國的圖書館寄來5箱的二手原文書，5月底還會有60箱，部分二手原文書也會轉贈給宜蘭縣國中、小。

(中時 )