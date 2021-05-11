印度新冠疫情嚴重，11日傳出因印度工人紛紛染疫，人手不足下富士康在當地iPhone 12產量，也慘遭減半的消息。

據悉，台灣富士康這座位於印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)南部地區，所生產的iPhone是專門供給印度自己內需市場所需。而這個泰米爾納德邦，也是目前全印度第二波新冠疫情中，情況很嚴峻的一個地區。

因此，從10日起，當地官員變開始徹底封城，大眾交通運輸工具遭到停駛，街上的商店也被迫關閉，就是要避免新冠病毒散播。同時，超過百名在該州工作的富士康員工，陸續都被檢測出是陽性。富士康對這些染疫員工也下達禁入令，直到五月底前都不能踏入位於當地首府清奈(Chennai)的工廠。

據悉，這個蘋果手機廠的員工從10日開始，就只給出不讓進，所以產能少了大半。具體來說，就是工廠內過半iPhone產量受到影響。

目前，尚不清楚富士康這座印度廠的真正產能有多大，以及到底有多少人，在這座內建員工宿舍的廠房工作。

總部位於台北，同時也是全球最大電子代工廠，與蘋果主要供應商的富士康表示，自己這座印度手機廠內，只有一小部分員工染疫，富士康也有提供包括醫療在內的協助。

不過，富士康並不願回應，該廠房內的各項軟硬體詳細數字。

受惠於中美貿易大戰的印度，因蘋果有把在中國大陸的部分產能移至該地。同時，蘋果從三月開始，也在印度組裝自己最新款的iPhone 12智慧手機。

儘管蘋果在這個充斥著平價手機市場的印度市占率並不大，但蘋果執行長庫克(Tim Cook)元月曾說過，由於線上商店推出，印度2020第四季業績年增翻倍。

同時，富士康也表示過，2020最後一季智慧手機銷售量，比預期還要來得強勁。

調研單位Canalys指出，隨著蘋果在印度已出貨超過百萬支iPhone，2021年首季成長還是會延續下去。當地iPhone 12單價雖不便宜，但相信靠著一些廠商所提供的優惠方案，還是會看到需求會出來的。

(時報資訊)