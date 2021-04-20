隔晚美股三大指數回落，納指挫1％。港股20日早甫開挫逾兩百點後回升，繼續收於兩萬九水平以上，連漲三日。

香港信報報導，恒生指數20日低開143點，甫開曾挫220點，見28,885點全日低，之後回升，中午報29,105點，跌不足1點。恒指午後曾漲114點，見29,220點全日高，惟觸及50天線（約29,198點）又遇到阻力，更一度輕微倒跌。

恒指最終收市漲29點，漲幅為0.1％，報29,135點；連漲三日累漲342點。美團配股下，大市全日成交額增至1,957.11億港元。國企指數收報11,085，微跌7點。科指收跌34點，跌幅為0.4％，報8,311點。

個股方面，美團以每股273.8港元折讓5.3％配股，收市漲1.5％，報293.6港元，較配股價高出7.2％，成交額高達674億港元。騰訊及阿里均下跌，分別跌0.7％及1.6％，居成交金額榜第二、三位。海底撈漲3.9％，為表現最好藍籌。蒙牛挫4.8％，藍籌中表現最差。

(工商 )