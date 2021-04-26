在美國聯準會（Fed）為期兩天的貨幣政策會議於27日登場之前，富國銀行預期，美國10年期公債殖利率不久後可能再度翻揚，2021年底10年期美債殖利率可能介於2.1％至2.4％之間。

富國證券宏觀策略部門主管舒馬赫（Michael Schumacher）指出，美國10年期公債殖利率經歷近幾周下滑後，當前的市場環境可能促使殖利率躥揚。

舒馬赫指出，聯準會願意容忍較高的通膨，美國打算推出更多財政和貨幣刺激，以及美國經濟數據強勁，皆助長10年期美債殖利率上揚，上升幅度可能相當可觀。

舒馬赫預期，2021年底時，10年期美債殖利率可能在2.1％至2.4％之間。他表示，與2月和3月殖利率大幅躥揚相比，該預測區間其實不算太高。

10年期美債殖利率26日盤中升至1.57％，殖利率與債券價格呈反向變化。過去一個月殖利率下降近5％，但2021年迄今勁揚70％，過去一年的升幅高達155％。

聯準會將於27日和28日舉行例會，投資人密切觀察有關央行未來政策走向的蛛絲馬跡。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於28日召開會後記者會。

聯準會偏好的通膨衡量指標－個人消費支出物價指數（PCE），3月份數據將於29日出爐。

德國巴登－符騰堡州銀行（LBBW）資深固定收益分析師沃爾克（Elmar Voelker）表示，聯準會或許會在本次例會採用較樂觀的措辭，不過央行可能不會對政策變化發表評論。

沃爾克表示，聯準會發表樂觀言論可能不會對金融市場帶來額外的推動力。聯準會預料也不會就縮減購債規模發表評論。

此外，德國復興信貸銀行（KFW）首席經濟學家柯勒－蓋博（Fritzi Koehler-Geib）指出，聯準會預料將維持寬鬆貨幣政策。

(工商 )