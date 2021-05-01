路博邁投信指出，高收益債市的信用評等創下歷史新高，目前的利差水準也不能直接跟過去相提並論，但相較於其他的收益型資產，高收益債券，仍是具有競爭力的投資標的。

面對停滯在谷底的全球利率環境，固定收益投資人在選擇投資標的時，也必須將債市的信評變化納入考量。路博邁投信表示，現在，美高收的信用評等已創下歷史新高，美國的GDP成長率預估值持續上修，且預期2021年與2022年的違約率都將維持在2％以下。因此，未來的大環境有利於高收益債券，因此即便是目前的殖利率水準，高收益債券仍值得投資人的青睞。

然而，為什麼高收益債市的信用評等能夠創下歷史新高？路博邁投信認為有三個關鍵因素，一、2020年「墮落天使」債券的規模創紀錄；二、疫情危機發生前，發債活動多以再融資為主；三、資本市場為發債企業敞開大門並提供充分的流動性。

路博邁表示，對於高收益債券投資人而言，從投資級掉入高收益等級的墮落天使債券向來是絕佳的投資機會－這一次也不例外。2020年墮落天使債券表現（上漲15％）領先美國高收益債券指數（上升6％）。這些墮落天使債券大多由大型企業發行、近期內沒有債務到期的問題且在經濟復甦的支持下，部分的墮落天使債券在未來幾季有望重回投資等級的行列。

此外，經常導致評等調降與債務違約的兩大理由－槓桿併購與資本市場流動性緊縮－近年來也較為少見。路博邁說，目前以槓桿併購為目的的新發債活動佔比仍趨近於歷史低點。過去3年，將近三分之二的新發行債券都是以再融資為目的，比重高於往年接近二分之一的水準。正因如此，過去這一年的違約率以及降評趨勢才能持續獲得控制。儘管預期2021年槓桿併購的活動會再度增加，但這不會改變今年對於高收益債市的違約展望，因為違約事件通常要花費多年的時間醞釀。

路博邁說，由於企業在去年積極強化流動性，進而使得高收益債券的新發債量在2020年創下歷史新高。那些商業模式只是一時受疫情影響的企業在去年仍可從資本市場順利籌資並展延債務的到期日。故此，相較於過去的經濟衰退時期，此次高收益債券違約的程度較輕微，並為發債企業換取足夠的時間，隨著全球經濟活動重啟著手降低財務槓桿。

路博邁投信表示，投資人在評估全球各債種的殖利率吸引力時，必須充分瞭解眼前的市場結構，而現在高收益債券的信評來到歷史新高且存續期間較短，仍是值得投資人留意的投資標的。

(工商 )