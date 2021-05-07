美國上周初次請領失業給付人數創下疫情爆發以來新低，周四美股三大指數同步收高，道瓊指數再創歷史收盤高點。惟美國總統拜登表態支持暫時豁免新冠肺炎疫苗專利保護，疫苗股表現疲弱。

周四收盤，道瓊工業平均指數上漲318.19點或0.93%，收於當日高點附近，為34,548.53點，並再創歷史收盤新高。

標普500指數收漲0.82%，為4,201.62點。

那斯達克綜合指數盤中由跌轉升，終場收漲0.37%，為13,632.84點。微軟、蘋果、臉書和亞馬遜漲幅均超過1%。

美國就業報告傳出喜訊，為華爾街股市帶來提振。美國上周（截至5月1日）初次請領失業給付人數為49.8萬人，少於市場預估的52.7萬人，並創下這場大流行病爆發以來的新低記錄。

緊接著美國將在周五發布4月非農就業報告。根據道瓊公司（Dow Jones）對經濟學家所做的預測調查，美國4月份估將新增100萬人就業，失業率估將從6%下滑至5.8%。

E-Trade Financial投資策略部門常務董事Mike Loewengart表示，今日發布的數據再度證明我們距離經濟全面復甦又再邁進一步，速度超乎某些人預期。正如我們所見，就業面正在積聚重大的動能，所有關注焦點將集中在這將如何影響聯準會採取的行動。

標普500指數11大類股全面收高，以金融股漲1.43%，表現最強勁，其次為必需消費品類股漲1.33%。

RMB Capital投資組合經理Ann Guntli表示，金融業將擁有許多機會，我們認為該類股將受惠於升息，以及更強勁的經濟復甦。

好市多（Costco Wholesale）宣布4月營收大幅成長33.5%，股價應聲上漲2.75%，為標普必需消費品類股帶來提振。

截至周三，那斯達克指數已連跌4個交易日，創下去年10月以來最長跌勢。儘管那指在周四反彈，但本周以來仍然下跌，而道瓊指數周線則可望突破連續兩周的跌勢。

Truist首席市場策略師Keith Lerner表示，科技股的業績題材動能將在5月下旬到頂。基於今明兩年經濟增長將遠遠超出以往趨勢，價值股將成為受益族群。

今年以來羅素1000價值股指數已上漲17% ，而羅素1000成長股指數僅上漲5%。

但Lerner也提醒市場仍有隱憂，包括聯邦政府推出的激勵計畫雖促進了經濟成長，但到了某個時候，經濟終將回到不靠外力的「有機成長」（organic growth）。

拜登表態支持暫時豁免對新冠疫苗智慧財產權的保護，製藥公司股價下跌。

輝瑞和莫德納跌幅超過1%。莫德納表示，即使暫時放棄新冠疫苗專利，數年內世界各國仍將繼續採購該公司的疫苗，受此談話激勵，莫德納跌幅收斂。

嬌生和諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）雖然終場收高，但盤中大多走低。

那斯達克生技股指數下跌0.4%。

PayPal上季營收大幅成長31%，且獲利意外強勁，激勵股價上漲1.9%。

Etsy重挫14.57%，該公司警告隨著疫情驅動的買氣降溫，其網購平台的銷售可能放緩。

製藥公司Regeneron Pharmaceuticals上季獲利優於市場預期，並看好其新冠狀病毒抗體療法的需求仍將暢旺，激勵股價上漲3.37%。

(時報資訊)