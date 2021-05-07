台灣櫻花(9911)受惠宅經濟與年初幾波寒流時瓦斯爐、數位熱水器等高階產品銷售外，房市熱絡建案出貨也隨之大幅成長。首季營收19.21億元，創歷史新高，年增20.3%，在本業銷售成長及轉投資櫻花中國轉虧為盈的收益回穩雙重挹注下，稅後淨利2.93億元、每股盈餘1.34元，年增78.4%。

櫻花董事會今日通過2020年每股配發現金股利3.2元，創歷史新高。櫻花指出，2020年財報表現優於預期，基於公司的商業模式擁有穩健的現金流，在不影響既定資本支出的資金需求計劃下，公司經營層決定加碼配息回饋股東，配發率提高20%達到78.4%。

市場原本預期櫻花首季將受限於去年同期節能補助基期偏高的影響，營收將波段性下滑，不過首季財報公告後，超乎預期，營收不僅未回檔，相較同期還大幅成長20.3%，創下歷史同期新高，獲利表現也十分出色。台灣櫻花指出，未來將成為業界唯一能整合廚衛電器、廚具、居家櫥櫃等多元化產品與服務，以滿足消費者居家生活需求的品牌。

(時報資訊)