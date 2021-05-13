半導體廠務及設備廠帆宣(6196)第一季營運表現不錯，單季歸屬於母公司業主淨利2.07億元，基本每股盈餘1.11元。展望全年，隨著半導體大廠持續擴產，公司訂單能見度佳，法人估今年營運再挑戰新高。

帆宣第一季營收65.69億元，季減8.71%，年增19.47%；毛利率11%，略優於前季10.98%，低於去年同期之12.89%；稅後淨利2.08億元，EPS 1.1元，優於前季的1.09元，低於去年同期的1.24元。

今年台積電等半導體大廠持續先進製程的布局以及擴產，身為機電統包工程、ASML供應鏈之一的帆宣，目前在手訂單已超過300億元，為歷年新高水位，有利帶旺全年營收及獲利再比去年成長，挑戰新高。

截至今年4月底為止，帆宣在手訂單約300億元，若以單月營收約20億元估算，帆宣訂單能見度已達2022年上半年。

帆宣4月營收25.54億元，月減7.61%、年增29.59%，為歷年同期新高，今年1~4營收91.22億元，年增22.14%，同步創歷年同期新高。

帆宣主要客戶包含台積電、應用材料等，也為ASML代工EUV零件模組。2020年半導體佔營收比重超過6成，面板則占1~2成。2020年營運創新高，營收為251.19億元，毛利率12.34%，營業淨利約12億元，歸屬於母公司業主淨利9.13億元，基本每股盈餘4.88元。

(時報資訊)