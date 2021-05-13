辣椒(4946)公布第1季財報，單季營收0.1億元，營業損失0.15億元，由於業外處分轉投資股票持股，稅後淨利0.18億元，每股盈餘1.32元。

辣椒指出，旗下線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》與《大航海時代Online》仍保持定期改版，但因無重大內容推出，使致營收表現平淡。第1季辣椒處分轉投資公司股票，認列處分利益為0.36億元。

展望第2季，辣椒日前宣布《全民打棒球REMASTERED》將於5～6月舉辦首次線上電競賽，並祭出進入前八強隊伍可獲得黑卡超越強化，前三名隊伍更可獲得全民電競賽球服、球棒等一系列專屬裝備，讓玩家有尊爵非凡的榮耀感，賽事報名情況熱烈，有望藉此運營方式活絡遊戲進而帶動營收。

另外，與日本大廠合作的冒險端遊產品《Project B》預計於第3季上市，宏觀的故事劇情與超水準美術視覺，有信心啟動成長引擎增添動能。

轉投資手遊開發公司碩辣椒(6736)與日本IP創作商Sparkleling聯合開發美少女手遊《UNTITLED MAGICAL GIRL(暫名)》，目前在IP養成階段，遊戲預計於2022年完成開發。而《真．三國無雙 斬》大陸版，配合發行商所進行的在地化調整已完成，待版號核發即可上市，有望於下半年挹注辣椒收益。

(時報資訊)