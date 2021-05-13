吉茂(1587)第1季稅後淨利為0.24億元，季減30％，年增288％，每股盈餘為0.37元。受到鋁料價格上漲、美元貶值等影響，是第1季獲利表現低於去年第4季原因。目前訂單能見度已看到第3季，第2季、3季營收將逐季走高。

公司指出，今年延續去年訂單移轉效應及美中貿易紛爭高額關稅利多下，營收持續成長，第1季營收5.34億元，創下歷史新高，但在國際鋁料價格持續上漲及美元匯率貶值干擾，毛利率較去年第4季有所下滑，稅後淨利0.24億元，雖由於去年同期，但為4季來最低。

吉茂也於3月中為反映成本上揚，開始分批調漲客戶新訂單售價2～3％，調整效應預計第2季後陸續反映，有助毛利率提升。

吉茂4月營收2.21億元，月增11％，年增108％，目前訂單能見度已看到第3季，隨著4月以後旺季來臨，第2季及第3季營收有望逐季成長；展望今年，法人預估今年營收表現將延續去年雙位數年增率，保守預估2021全年合併營收可達20億元以上，毛利率上也因應價格調整及第2季後產量經濟規模提升，單位生產成本降低下，全年度有望維持去年水準之上。

(時報資訊)