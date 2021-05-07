半導體材料通路商利機(3444)首季每股賺0.68元，優於預期，4月單月營收年增34%、月減1%，另外，董事會也通過每股擬配發1.8元現金股利。

利機第一季營業毛利6903萬元，年增3%、季增2%，單季稅後盈餘2674萬元，季增32%，單季每股稅後純益0.68元，表現優於市場預期。

利機首季因匯率避險政策得宜，已大幅控制匯率波動的風險，首季在業外匯損金額已大幅下降，較前一季減少69%，加上轉投資收益貢獻優於預期，業外整體表現可逐季回穩，故今年轉投資事業全年貢獻收益有機會突破千萬元。

利機今年4月單月合併營收1億388萬元，年增長34%、月減少1%，累計4月營收為3.93億，年成長34%。

利機指出，持續受惠封測廠產能爆滿且出貨暢旺，封測相關產品4月出貨維持今年元月新高水準，年增56%、月增11%，其中均熱片(Heat Sink)表現最為亮眼，今年再次刷新單月歷史新高記錄，年增363%、月增31%，另外，導線架亦創單月歷史新高，年增151%、月增53%，以目前各大封測廠產能滿載狀況來看，利機可同步受惠，出貨維持高檔水準。記憶體相關產品雖較去年同期衰退，不過今年1~4月以來以9~25%逐月成長，預估今年記憶體相關產品逐季成長態勢不變。

利機董事會已通過109年財報，每股稅後純益2.76元，創近12年來獲利新高，董事會決議配發每股1.8元現金股利。

(時報資訊)