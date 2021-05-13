鈞興-KY(4571)第1季合併營收7.27億元，年增95.35％，稅後淨利1.28億元，年增150.76％，每股稅後淨利2.68元，主要由於美國房市復甦，園林工具、縫紉機等產業需求熱絡，帶動第1季獲利超越去年上半年總和。

公司第1季整體毛利率、營業利益率分別為33.10％、18.43％，優於去年同期28.66％、10.76％。主要電動工具應用的齒輪箱、精密五金件的高扭力電動工具三件套組等接單表現亮眼，且全鋼傘齒、精密五金件、齒輪箱等產品營收表現皆較去年倍增，營收規模擴大，稼動率維持高檔，帶動整體毛利率提升。

目前在手訂單及珠海廠產能持續維持滿載水位達到第3季，鈞興諧波減速器延伸至中置電機產品，布局電動助力自行車市場，與目前市面上現有產品相比更加輕薄短小，扭力足、續航力強，將有效滿足客戶需求，擁有高度產品競爭力，原型機預計將於今年第2季推出，下半年進行相關的測試及業務推廣工作。

(時報資訊)