電池模組廠-西勝(3625)佈局電動兩輪車及小型儲能市場成果尚待顯現，第1季稅後淨損為5384萬元，每股淨損為0.7元，由於下半年將配合電動機車客戶快速發展及出貨，西勝預期營運可望擺脫谷底，業績有機會明顯成長。

西勝從3年前開始轉型，將電動兩輪車及儲能列為重點發展業務，在電動兩輪車部分以2.5億元投資品睿綠能科技，並提供電池模組，希望能攜手品睿綠能科技搶攻電動兩輪車市場，預計第3季開始出貨。

雖然NB市況持續火熱，但因公司轉型投資電動兩輪車及小型儲能，致使營運成本大增，導致西勝第1季業績陷入谷底。

西勝第1季合併營業收入為5.59億元，年成長31.84%，營業毛利為3409萬元，單季合併毛利率為6.1%，營業淨損為5033萬元，稅後虧損為5384萬元，每股淨損為0.7元。

西勝表示，由於公司積極進行戰略轉型，深耕兩輪電動車及小型儲能市場，除直接投資電動車品牌公司品睿綠能及電動車動力系統湛積科技，實踐戰略平台整合，並加大內部投資，新設高度自動化產線的台北廠擴充研發及業務團隊使得相關費用明顯增加，致使第一季營運虧損。

在儲能部分，公司經過多年努力，順利打入全球前三大UPS廠-施耐德，成為其儲能系統整合方案提供者，預計第2季末開始出貨，未來產品將擴大至家用儲能系統。

西勝表示，近期與國際知名德國電動車方案解決平台公司簽訂技術合作契約，此項合作將提升西勝產品及技術到達國際水準，展望下半年為配合電動機車客戶快速發展及出貨，營運可擺脫谷底，業績將有明顯成長。

(時報資訊)