不鏽鋼冷軋精密薄板廠運錩(2069)去年下半年起營運轉好，去年EPS為0.26元，公司超額配息，擬以盈餘分配現金股利0.275元，並以資本公積發放0.275元，亦即去年度擬每股配息0.55元。

運錩公布，4月營收再攀高為9.75億元，比3月的9.59億元增加並再創新高，年增率達72.27%，主要受惠鋼鐵需求量增加及價格上漲，前4月營收35.07億元，年增62.43%。隨著第二季鋼市續旺，業績可望穩定成長，並持續獲利。

運錩受惠於大陸需求好轉，第一季營收25.32億元，年增率58.93%；毛利率比去年同期大升逾10個百分點至12.37%，第一季稅後淨利1億元，比去年同期轉盈，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

運錩公布第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；第一季稅後淨利1億元，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

去年下半年兩岸不鏽鋼市場雙雙回溫，運錩去年第三季起營運好轉，重回獲利軌道，並挹注去年獲利翻轉為成長，全年稅後淨利0.4億元、EPS為0.26元，優於前年的0.05元。

運錩去年第三季營收約18.92億元，單季EPS約為0.41元；去年第四季營收約22.71億元，單季EPS約為0.61元；今年第一季營收增至25.32億元，第一季EPS再提升為0.65元。

(時報資訊)