伊朗國營媒體報導，伊朗首席核子談判代表今天表示，德黑蘭預期，根據在維也納談判迄今所達成協議，美國針對伊朗石油、銀行等產業以及大部分個人和機構祭出的制裁將會解除。

國營媒體引述伊朗副外長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示：「對包括石油和天然氣在內的伊朗能源產業，或是汽車工業、金融、銀行和港口等制裁，根據截至目前已達成協議，全都應該解除。」（譯者：劉學源）1100502

(中央社)