伊朗首席談判代表：美對石油和銀行等制裁將解除 05:522021/05/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗國營媒體報導，伊朗首席核子談判代表今天表示，德黑蘭預期，根據在維也納談判迄今所達成協議，美國針對伊朗石油、銀行等產業以及大部分個人和機構祭出的制裁將會解除。 國營媒體引述伊朗副外長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示：「對包括石油和天然氣在內的伊朗能源產業，或是汽車工業、金融、銀行和港口等制裁，根據截至目前已達成協議，全都應該解除。」（譯者：劉學源）1100502 美國對北韓採新做法 南韓外交部：配合促成磋商 民眾無痛繳稅 多家銀行可分12期、零利率 (中央社) #伊朗 #石油 #銀行 #制裁 #媒體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戴琪首份301報告 指陸未兌現保護智財權承諾 13:352021/05/01 國際 歐洲投行助攻 以太幣衝2,800美元新高 04:102021/05/01 全球財經 禁人力銀行幫陸招募人才 藍委：蔡政府沒能力還干預人民自由 07:162021/05/01 政治 就業報告及財報料牽動本周美股 22:512021/05/01 財經 前四月維持3,403家 國銀分行家數 創九年新低 04:102021/05/01 金融．稅務 美情報總監評估：中國無意輕啟戰端 04:102021/05/01 產業財經 趙春山：中共對台 有議程表無時間表 04:102021/05/01 產業財經 陸港觀盤－港股升破50天線 但仍不宜過份進取 04:102021/05/01 全球財經 美的集團Q1獲利 大增逾三成 04:102021/05/01 全球財經 無懼疫情 A股去年逾八成公司賺錢 04:102021/05/01 全球財經 油價回復正常 法商道達爾業績大躍進 00:372021/05/01 財經 國際熱門新聞 就要讓凱特幸福 哈利無私犧牲梅根 - 國際 疫情失控 印度單日40萬確診 - 國際大事 - 中國時報 印度疫情失控 美學者：拜登外交重大失誤 - 國際 泰王荒淫 遲緩兒王子不但缺乏母愛 更恐釀王室危機 - 國際 返英奔喪被王室冷對 葬禮小動作洩哈利真實情緒 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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