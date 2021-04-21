屏基醫師針對施打疫苗民眾進行事前衛教。（林和生攝）

中央疫情指揮中心宣布，21日起開放民眾自費接種AZ疫苗，對象主要是商務、出國工作、留學、就醫等需求者，負責屏東縣施打的屏東基督教醫院旅遊醫學門診日前接受預約，名額已經滿到5月底，連23日加開門診也是秒殺，首日施打情形相當踴躍。

屏基旅遊醫學門診主治醫師陳亮仁表示，旅遊醫學門診固定每周三下午開設一診，針對有意施打新冠肺炎疫苗民眾，提供體檢、目的地疫情分析、個別醫療諮詢、疫苗注射及建議，以降低在當地感染疾病風險。

陳亮仁強調，施打費用每一劑550元，已包含掛號費、診察費及注射費，第一劑施打完畢需等8周至12周再打第2劑；他也說明，醫院要開設旅遊醫學門診需先通過衛福部核定，看診醫師須受過專業訓練，才能開診。

根據統計，屏基自費新冠肺炎疫苗預約，從21日至5月底原有4個診次，共180個名額幾乎一開放就預約額滿，有鑑於預約踴躍，屏基再加開4月23日上午一個診次，40個名額也已全數預約完畢。

嫁來台灣2年的越籍女子楊日南，趕在首波施打行列，丈夫強調，妻子為了趕回故鄉探親，所以早早就預約；來台從事翻譯工作已9年的荷蘭籍男子高愛樂說，以往每年回國2次，這次受到疫情影響，已經快一年沒回家，為了上飛機能放鬆一點，因此先來打疫苗。

但有醫師私下透露，由於AZ疫苗副作用明顯，幾乎高達5成都會有發燒、肌肉酸痛等情況，因此自己會等其他疫苗開打後再決定施打；醫院也提醒，民眾要先經過醫師健康評估後再接種疫苗，且需在留觀區觀察30分鐘，確認無不良反應後才能離開醫院。

(中時 )