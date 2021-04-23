許信良曾擔任新興民族文教基金會董事長，更是前桃園縣長，今天正逢他80歲大壽，新興民族基金會今為許信良慶生，並邀請前後任桃園縣市長包括呂秀蓮及鄭文燦等人出席。（曾薏蘋攝）

日排核廢水謝長廷瞎扯台惹議 呂秀蓮：他應該多回來了解民意

駐日代表謝長廷對於日本排放核廢水的相關發言引發爭議，今天謝長廷繼續「加碼」；前副總統呂秀蓮受訪表示，這個通病很多外交官會這樣，離開這麼久，沒有掌握台灣內部局勢的變化。

呂秀蓮強調，台灣與日本、韓國很疏離，她與日本國會議員等人今天下午剛剛視訊會議，她特別強調，台灣與日本、韓國的關係應該加緊些，就這個議題最好，台灣趕快召開一個會議，台灣應該主動與日、韓坐下來一起討論，如果中國要派代表，「我們也可以接受」，這個議題與中國也有關。

許信良曾擔任新興民族文教基金會董事長，更是前桃園縣長，今天正逢他80歲大壽，新興民族基金會今為許信良慶生，並邀請前後任桃園縣市長包括呂秀蓮及鄭文燦等人出席。

呂秀蓮昨天對於謝長廷的發言曾表示，謝代表在任很長的時間講很多話，感覺上好像離台灣的距離有點遠，「也許他應該多回來一下，多了解台灣的民意，因為那畢竟是代表台灣的人」。面對國內多數人撻伐，謝長廷今天態度依舊強硬，在臉書表示，他的確有說台灣的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，「若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」。

呂秀蓮說，外交官會有一個通病，因為離開國內很久，對於國內民意與很多事情的真相未必掌握得很清楚，如果憑自己的直覺發言就會內外不搭調。

呂秀蓮表示，他不認為日本有本事對抗周邊的國家，這件事情不單純是台灣，台灣不妨出面邀請周邊國家包括韓國、日本一起召開專家會議，用專家的觀點處理問題會比較好。

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(中時 )