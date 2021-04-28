駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海，引發軒然大波；總統府發言人張惇涵發表聲明力挺謝長廷，稱謝長廷和原能會說法沒有相互違背，更稱「在野黨目前做這些政治操作沒有意義」。國民黨青年團前總團長、現任高雄市前鎮區青工會長呂謦煒在臉書發文批評，總統府要護航謝長廷的說法，原來謝長廷背後的影武者是蔡總統？蔡總統挺日本排核事故廢水？

呂謦煒指出，外交國防，是總統的職權。中華民國駐日代表的說法，蔡英文總統自然應該要有個說法。日本經過福島核災所產生的核事故廢水，其濃度與核物質含量與一般核電廠的正常排放必然有所不同，這點連原能會都曾發聲明表示，「日本福島核電廠氚廢水排放，係屬於嚴重核子事故後之善後排放，與國內核電廠例行正常排放，確有所不同」，原能會也對「日本政府所提氚廢液排放方案表達遺憾與反對的態度」。謝長廷不反對日本排放核事故廢水，原能會反對，這怎麼會是「謝長廷代表和原能會的說法，沒有相互違背」？

呂謦煒抨擊，原能會對日本排放核事故廢水有疑慮，現在不僅謝代表沒疑慮，竟然就連總統府都不反對了？總統府發言人，代表的是總統府，是不是也代表蔡英文總統？原來謝長廷背後的影武者是蔡英文總統嗎？原來蔡英文總統做為中華民國總統，竟然願意支持日本排放核事故廢水，汙染大海乃至台灣賴以為生的漁業資源嗎？

呂謦煒說，根據Yahoo民調，有九成網友認為謝長廷說法不適當，可見在野黨對日本排放核事故廢水的質疑，要求謝代表回台灣說清楚講明白的做法，不是「政治操作」，只是對政府最為恰當的監督，剛好而已！蔡英文也不要再躲在人家背後，應該說清楚講明白，妳對日本排放核事故廢水的立場是什麼？中華民國難道就得對日本如此言聽計從嗎？

(中時 )