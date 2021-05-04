雙北市警察局長昨與多位民代出席義警餐會，席間有黑衣人到餐廳櫃台潑灑千隻蟑螂滋事，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，社會不容許黑道暴力恐嚇存在，呼籲政府拿出魄力，台北市也絕對不會跟黑道妥協。

民眾黨祕書長謝立功分析，根據黑衣人犯案時間點來看，當時新北市警察局長已經離開，台北市警察局長尚未到場，如果是要故意給警察難堪，應該挑兩位局長在場時或局長上下車時灑在身上，相關細節仍有待調查釐清再來評論。

謝立功說，外界普遍認為警察工作做好是應該，做不好就會被罵，甚至被要求徹查、查辦檢討，不希望近期連續事件影響警察同仁士氣，呼籲警政署把制度做好，不要造成惡鬥，把無辜警察同仁拖下水。

至於近期北市警察之亂，是否會衝擊民眾黨2022台北市長及議員選情，謝立功說，他不認為這件是對民眾黨不好，反而是柯市長展現程序正義，先冷靜一段時間，再檢查同仁是否有違法瀆職的情況，證據會說話，若有違法行為就法辦，如果沒有就不要先潑糞，否則對很多警察同仁不公平。

至於前民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品案被聲押事件，引發政黨與黑道掛勾疑雲，是否衝擊民進黨2022台北市選舉，謝立功認為，確實對民進黨造成很大傷害，否則身兼黨主席的蔡英文總統不會跳出來止血。

謝立功說，民眾黨不會見獵心喜，會利用機會自我檢視，做到民眾期待，黨內早已有要求幹部要提出無刑事紀錄證明，以高標準要求自己。

(中時 )