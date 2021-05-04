遭遇人生重大挫折時，有人意志消沉，就此一蹶不振，但為什麼有人卻能重新站起來，更加勇往直前？

專欄作家杜朋（Sarah Goff-Dupont）指出，關鍵就在於這些人懂得走出情緒，但這指的不是保持冷靜或是壓抑，而能有意識地代謝這些負面感覺。

他進一步說明，走出情緒其實就是「情緒韌性」（emotional resilience）的本質：不讓壓力摧毀自己對未來的決心、目的，以及懷抱希望的能力。如何培養情緒韌性？杜朋在快速企業雜誌（Fast Company）提出這四種做法：

1.養成寫日記的好習慣。研究指出，寫日記有助於情緒耐力的提升。人們傾向在書寫時加入觀點，透過長期觀察，不僅能更了解自己的想法，還能發現特定的行為模式和情緒反應，讓你在未來能更有建設性地面對類似的事情。

這個做法也適用在工作上，請團隊持續記錄每個月發生的重大事件，哪些做得很好、哪些做得不好，並記下大家對此的想法。一段時間後，便能觀察到特定的行為模式，檢視是否有更好的合作方式，幫助團隊更有彈性地面對未來的挑戰。

2.懂得疼愛自己。培養情緒韌性時，自我疼惜（self-compassion）是很有用的做法，它指的是讓我們有意識地接受當下的痛苦，提醒自己，所有人都有不完美的時候。面對艱難時刻，先別陷入自我厭惡的漩渦，反問自己能從中學到什麼，並相信一定能像其他遇過相似情況的人一樣，挺過難關。

3.練習如何感激現況。臉書營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）在面臨丈夫病逝的痛苦時，她的心理醫生建議她往「壞的地方」想，以感激此刻，像是她老公的心律不整可能遺傳給孩子們，但好在這些都沒有發生。懷著對現況感恩的心，桑德伯格逐漸走出喪夫的悲痛。

時常感激是培養情緒韌性的一大重點。當我們表達或接受他人的感謝時，大腦負責調節情緒與記憶的杏仁核和海馬迴會受到刺激，讓人感到滿足。不斷強化這個過程，將有助於我們保持正向情緒。表達感激是可以練習的，關鍵在於自然地融入日常生活中。例如，在每天吃晚餐前，與家人分享一件今天覺得感激的事。

4.讓希望成為前進未來的燃料。研究顯示，「希望」能讓我們認為，自己有能力扭轉眼前的逆境，找到更理想的方法避免同樣的錯誤發生。任何喜悅都能刺激希望的萌芽，例如，你可以投身大自然、投入你的興趣，或是與你愛的人共度時光。慶祝勝利也是很好的做法，能激勵你向前衝刺。

總結來說，擁有情緒韌性能幫助我們面對更艱難的挑戰，並成為更好的問題解決者。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 417期》)

《EMBA 世界經理文摘 417期》

(中時新聞網)