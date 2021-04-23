旱澇相隨，儘管處於缺水狀態，但因應汛期將屆，也要超前部署，台南市長黃偉哲23日主持「110年度台南市防汛整備會議」，要求市府相關局處、各區公所對今年的防汛抱持「治水沒有最好，只有更好」觀念，以謹慎的態度做好萬全準備，保障全體市民的生命財產安全。

黃偉哲表示，不能因為抗旱而忽略防汛的重要，市府每年編列預算辦理水利工程，甚至向中央爭取前瞻計畫經費，台南市防洪抽水系統平時就應做好，尤其，短時強降雨已是常態，清淤工作更須徹底落實，配合民政系統的鄰里長、警政系統的警員等各單位協力強化易淹水區域的防汛整備工作，避免再出現安中河等汙名，以免除民眾淹水之苦。

水利局表示，去年汛期結束後至今年4月，易積淹水地區的區域排水清淤達173公里(清淤量2.9萬立方公尺)、雨水下水道清淤達52公里(清淤量1萬立方公尺)、環保局道路側溝清疏達到 64公里，均已依計畫完成重點清淤，並持續加強巡視清淤。

台南位於低窪地區57座抽水站(總抽水量達610 CMS)、441台移動式抽水機(含16台機動調度機組)皆已完成保養維護及預布；近年也完成灣港、西灣里、廣山等滯洪池的整備，全市共57座滯洪池，累計總滯洪量約1000萬噸；各區域防汛器材儲存備料補充也完成整備，各公所已備妥砂包最低安全存量逾14萬包供民眾領用，水利局也備有近9萬包緊急運用。

此外，水利署補助購買及水利局既有L型防水擋板1868片也分配予永康、仁德等12個易淹水地區區公所運用，各大樓地下室入口如有阻絕大雨流入需求時，可向區公所申請使用防水檔板。又透過淹水感測器(佈設262處，數量為全國最多)、移動式抽水機物聯網、CCTV監測影像(274站)等智慧防災措施，可及時掌控水情及抽水機狀況，減少民眾生命財產損失。

水利局表示，目前已完成防汛整備，特別是針對安南區海西里、海東里、佃西里、公親里、麻豆區埤頭里、小埤里、永康區崑山里、仁德區仁德里、中華醫大等9大防汛熱點做好應對。

黃偉哲強調，台南市目前除了防疫、抗旱，也同步進行各項防汛整備工作，即防疫、抗旱、防汛三者同時並行，各單位面對未來可能發生的劇烈降雨務必做好超前防汛整備，以期達到未雨綢繆，齊心協力使台南市防汛網絡更縝密，保障市民生命財產安全。

(中時 )