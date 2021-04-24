總部位於俄亥俄州阿克倫的紅杉資本集團（Sequoia Financial Group）透過收購Wealthstone Advisors來加強其在中西部的業務，總部位於俄亥俄州哥倫布的Wealthstone Advisors是一家價值14億美元的諮詢公司。

這項現金加股票交易預計將在6月底完成，這將使紅杉資本的管理資產超過70億美元大關，並使公司業務更接近美國一些最大的註冊投資顧問。

Wealthstone是紅杉資本的第六筆也是最大的一筆交易，2020年7月紅杉資本從Kudu Investment Management投入了的資金，後者獲得了私募基金RIA 33％的所有權。

Echelon Partners副總裁Barnaby Audsley表示：「合併標誌著俄亥俄州強大的財富管理併購活動的繼續，該州擁有超過25個《財富》 500強總部，並且擁有豐富的財富管理機構。」

根據埃施朗的交易數據庫，俄亥俄州已成為第四大活躍州，自2019年以來完成了29筆交易。

Audsley補充說：這筆交易是在紅杉資本的財務合作夥伴Kudu Investment Management籌集了3億美元的債務融資之後，這將為成長提供進一步的支持」。

紅杉資本總裁兼執行長湯姆·赫特（Tom Haught）證實：「我們處於成長模式」。紅杉資本擁有110名員工，其中包括Wealthstone的18名員工，在密歇根州、俄亥俄州和佛羅里達州設有辦事處。

赫特表示，與Wealthstone達成交易是關於「人們和我們的文化具有相似的統一性」這一事實，但他補充說，Wealthstone還帶來了接班人計劃、稅收管理以及與私營企業主合作方面的專業知識。

他說：「我們很高興能攜手合作，為我們合併後的客戶群增加人才，資源和投資專業知識。」

(中時新聞網)