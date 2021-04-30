隨著消費者對電動車的接受度增加，以及全球政府積極推廣電動車，國際能源總署（IEA）在最新報告預測，2030年全球路上的電動汽車、公車、貨車和重型卡車的數量將達1.45億輛。

根據IEA最新《全球電動車展望報告》顯示，如果各國政府努力實現國際能源和氣候目標，全球電動車數量將進一步增加，2030年前將上看2.3億輛。IEA兩項預測數據不含兩輪和三輪電動車。

IEA指出，2020年全球登記的新電動車約有300萬輛，寫下歷史新高紀錄，並較2019年激增41％。計入2020年的數據後，全球路上的電動車已超過1,000萬輛，其中包括100萬輛電動公車、貨車和重型卡車。

受到新冠肺炎疫情影響，2020年全球汽車市場萎縮16％，然而電動車卻能逆勢成長。2021年第一季電動車銷售幾乎是2020年同期的2.5倍。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）在聲明稿指出，「儘管全球達到淨零排放不能單單只靠電動車，但電動車對於實現該目標位居不可或缺的角色。當前的電動車銷售趨勢著實鼓舞人心，但全球共同的氣候和能源目標期望電動車更快普及。」

畢洛敦促各國政府利用新冠肺炎振興經濟方案，投資電池製造，並建置廣泛且可靠的充電基礎建設。

全球主管機關正努力讓道路上的電動車增加，以對抗空氣汙染和減少路上的內燃引擎車。IEA指出，在全球政府斥資140億美元鼓勵民眾購買電動車下，2020年電動車相關的消費者支出總計達1,200億美元，較2019年增加50％。

值得一提的是，政府補貼占電動車總支出的比重已經連續5年下滑。IEA表示，雖然政府補貼對於刺激電動車銷售依然重要，但數據意味著，電動車銷售上揚有更大的原因是出於消費者的選擇。

(工商 )