大陸電動汽車廠蔚來汽車（Nio）週四宣布，計劃於9月在挪威開始交付產品，這是該公司首次進入大陸以外的市場。

蔚來汽車計劃今年首先將其ES8 SUV外銷到挪威，然後在2022年推出其ET7轎車。該公司預計，到今年年底，其在當地的工作人員將從15人增加到50人。

挪威合資企業將從奧斯陸的旗艦「Nio House」商店開始，該商店定於第三季度開業。明年將在挪威其他地區開設四個較小的展示間。

挪威道路聯合會稱，去年在挪威售出的新車中，有一半以上是電池驅動的電動汽車。54.3％的比例比上一年的42％有了快速成長。

根據聯合會的數據，在過去三年中，電動汽車一直主導著挪威的新乘用車銷售，去年福斯汽車的奧迪e-tron領先，2019年是特斯拉的Model 3，2018年則是日產的Leaf。

其他大陸的電動汽車製造商已經在向挪威出售產品。在美國上市的小鵬汽車在去年12月交付了100輛G3電動SUV。

小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬在上個月的上海車展時表示，今年晚些時候，小鵬希望看到北歐客戶對其P7電動轎車的反應如何。他正在招募新員工，並計劃在考察西歐和東歐之前在該地區建立公司。

(中時新聞網)