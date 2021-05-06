福斯集團(Volkswagen AG)周四上調了2021年營業利益率目標，並指出高獲利的頂級車款在今年首三個月的需求強勁，將改善業績。

該歐洲最大汽車製造集團周四表示，今年的營業利益率將為5.5%至7%之間，高於此前財測的5.0%至6.5%間，汽車交付量和汽車銷售量兩者都將增加五分之一。

在成本削減和銷售金額提升下，第一季的營業利益達到49億歐元(約59億美元)，與去年同期受疫情傷害的9億歐元相比，有顯著的改善。

福斯並預計，關鍵車用晶片短缺的衝擊將在第二季加劇，但是集團仍預期今年將有獲得改善的前景。

集團執行長迪斯(Herbert Diess)表示，集團進入這一年已經有了很好的動能，良好季度數據支撐下，也有了強勁的營業表現。集團成功的電動化攻勢將繼續取得獲得發展勢頭，並且透過新車款而明顯地拓展它們。

目前福斯集團股票在開市前交易中的的開盤情形，預計周四將高開1.2%。

福斯集團第一季交車年增21.2%，為240萬輛；電動車的銷售則來到超過13.3萬輛。由於銷售車量的增加以及產品組合的改善，營收來到624億歐元。稅後獲利則顯著改善為34億歐元。

(時報資訊)