警方持破壞工具針對天道盟太陽會據點掃蕩。（圖：警方提供）

北市警察局刑警大隊自行規劃打擊幫派行動，本月19日到23日共檢肅7名黑幫目標，以及共犯共39人，涉及案件包括電信詐欺、暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆以及販毒等不法行為，扣得信號彈、改造槍枝工具以及刀械、棍棒，以及大麻菸油1.2公斤、毒咖啡包470包等，有效遏止黑幫氣焰。

刑大表示，去年11月20日，北市報關同業公會理事長遭毆傷一案，警方立即逮捕涉案歹徒，並持續溯源刨根，21日兵方多路，搜索竹聯幫東堂等據點，並在朱等人常出沒的場所，起出大麻煙油2瓶，毛重1277公克、毒咖啡包70包以及分裝毒品的工具，一舉瓦解幫派堂口，並依違反組織犯罪防制條例送辦。

刑大表示，警方全力澈底打擊黑道幫派，貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2 大任務目標，針對幫派暴力犯罪除個案偵查外，找出該幫派賴以維生之行業及據點，瓦解犯罪結構，落實警政署「一波一波掃、一個一個抓」策略。

(中時 )