好消息！新北市林口康橋國際學校兩名學生驗出一確診、一抗體陽性，市府緊急匡列接觸者共採檢198人，最新採檢結果198人的核酸檢測及血清抗體全數陰性。新北市衛生局表示，市府同時密切追蹤健康監測，截至5月1日都沒有出現相關疑似症狀。

華航機師染疫風坡，林口康橋國際學校因此全校將停課至5月5日，市府已針對校內及校區周邊完成大範圍消毒。

衛生局也呼籲，符合接種資格者儘速接種疫苗，即使完成疫苗接種，仍應落實勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離及環境消毒等防疫措施，以降低感染風險，確保健康安全。

(中時 )