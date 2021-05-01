好消息！康橋師生198人採檢全數陰性 21:202021/05/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 好消息 康橋師生198人採檢全數陰性。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好消息！新北市林口康橋國際學校兩名學生驗出一確診、一抗體陽性，市府緊急匡列接觸者共採檢198人，最新採檢結果198人的核酸檢測及血清抗體全數陰性。新北市衛生局表示，市府同時密切追蹤健康監測，截至5月1日都沒有出現相關疑似症狀。 華航機師染疫風坡，林口康橋國際學校因此全校將停課至5月5日，市府已針對校內及校區周邊完成大範圍消毒。 衛生局也呼籲，符合接種資格者儘速接種疫苗，即使完成疫苗接種，仍應落實勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離及環境消毒等防疫措施，以降低感染風險，確保健康安全。 林口康橋染疫延燒 採檢198人最新結果出爐 (中時 ) #198 #康橋 #採檢 #全數 #陰性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遊覽車司機出現發燒症狀 衛生局回應了 09:282021/05/01 生活 諾富特主管遭爆沒戴口罩 陳時中回應了 11:372021/05/01 生活 華航機師再傳家人 今增1本土確診 累積20人染疫 13:502021/05/01 生活 機師工會︰憂外籍機師成破口 入住應分艙分流 04:102021/05/01 焦點要聞 恐有未爆彈！病毒流傳社區最少2個月 04:102021/05/01 焦點要聞 林口康橋染疫採檢198人 侯友宜：後續居家檢疫要做到位 11:232021/05/01 生活 華航諾富特遭爆 檢疫客退房「馬上開放一般客入住」 13:032021/05/01 生活 案1127足跡再曝 去過大潤發中壢店 14:232021/05/01 生活 本土案例再加1 為確診機師家人 15:542021/05/01 生活 曾染疫 抗體陽性機師、家屬增至8人 04:102021/05/01 焦點要聞 案1120隱匿職業 診所嘆像炸彈 04:102021/05/01 焦點要聞 案1129足跡踏遍熱門景點網怕爆 前台大醫也搖頭：懂玩 17:482021/05/01 生活 連假碰上天氣好 遊客不斷湧入綠博 恐實施人數總量管制 13:552021/05/01 生活 生活熱門新聞 案1129足跡踏遍熱門景點網怕爆 前台大醫也搖頭：懂玩 - 生活 華航群聚20人染疫3人重症 胸腔醫：疫情就是進入桃園社區了 - 生活 案1127足跡再曝 去過大潤發中壢店 - 生活 世界奇觀！女子超商內披圍巾替兒剪髮 網轟恥力無極限 - 生活 案1129不只去中正大學 阿里山、朝天宮都去了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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