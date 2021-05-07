王光祿案判囚3年半 入獄與否由檢方決定 17:272021/05/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 釋憲結果後，王光祿判囚3年半，要不要入獄服刑將交由檢方決定。(圖/本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌被判刑3年6月，檢察總長為他提非常上訴，檢方也讓不須入獄，此次大法官釋憲結果對他沒有任何影響，案件回到最高法院。 最高法院當年是停止審理非常上訴案，聲請大法官解釋，如今釋憲結果出爐後，法官聲請的野生動物保育法部分未受影響，案件回到最高法院後，由合議庭決定非常上訴案的結果，至於王光祿要不要入獄，由檢方決定。 法官接受關說判無罪 依枉法裁判起訴 兒涉肇逃也改判有罪 參與紀念六四集會 黃之鋒判刑10個月 (中時 ) #釋憲結果 #王光祿 #檢方 #決定 #最高法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 找到祖母牙齒 中正女大生失蹤14年成謎 檢警搜到關鍵證物 16:142021/05/07 社會 酒駕撞死黃暐瀚母還涉嫌隱匿 警政署建議從重求刑 16:372021/05/07 社會 南海仲裁結果 菲總統杜特蒂：廢紙一張 可以扔進垃圾桶 16:092021/05/07 兩岸 竹南國中師生爆集體上吐下瀉 家長憂影響會考 10:562021/05/07 社會 一票5000元 田中農會改選涉賄 會員代表4人遭訴 17:392021/05/07 社會 保障原住民文化卻只能使用自製獵槍 原住民批乾脆用長茅、石頭 17:202021/05/07 社會 孫大千：人頭黨員是民進黨幫派化主因 04:102021/05/07 焦點要聞 5月底宣布選藍黨魁？連勝文：集結意見後會做出慎重決定 14:092021/05/07 政治 美髮師酒駕撞死名嘴7旬母 何如芸淚斥：那是別人的人生 11:022021/05/07 娛樂 雞排妹御用律師勾結賣淫集團 仙人跳40嫖客赫見富商醫師 12:492021/05/07 社會 黃暐瀚接噩耗最先聯繫同窗副分局長 黃：盼母親生命換更少人受害 09:302021/05/07 社會 社會熱門新聞 桃警被輾腳狂吼「我腳痛」 學長批：太爛挺不下去 - 社會 被輾腳桃警不忍了 再發文嗆「已截圖全部提告」宣戰酸民 - 社會 400萬保時捷拍賣25萬流標 下一場日期曝「車主無權反對」 - 社會 遭輾腳提告慘遭網友圍剿桃警低落請辭 長官力挺下令休假冷靜 - 社會 性感女神元元與閨蜜鬧翻 陳甯亞告妨害名譽不起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。