2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌被判刑3年6月，檢察總長為他提非常上訴，檢方也讓不須入獄，此次大法官釋憲結果對他沒有任何影響，案件回到最高法院。

最高法院當年是停止審理非常上訴案，聲請大法官解釋，如今釋憲結果出爐後，法官聲請的野生動物保育法部分未受影響，案件回到最高法院後，由合議庭決定非常上訴案的結果，至於王光祿要不要入獄，由檢方決定。

(中時 )